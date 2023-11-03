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16:29, 3 ноября 2023Культура

Алла Пугачева покинула замок и направилась в сторону Санкт-Петербурга

Shot: Алла Пугачева покинула замок и направилась в сторону Санкт-Петербурга

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева покинула свой дом в подмосковной деревне Грязь и направилась в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артистка вышла через задний двор замка, после чего села в черный автомобиль марки Rolls-Royce и уехала в сторону Северной столицы.

Ранее в Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачевой в Россию. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что понятие «родственник иноагента» не является и не должно становиться именем нарицательным.

О том, что артистка вернулась в Россию, стало известно в четверг, 2 ноября. Пугачева приехала в Россию одна, ее заметили на Ленинградском вокзале в Москве.

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      Варвара Кошечкина
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