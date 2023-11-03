Алла Пугачева вернулась в Россию поездом и без Галкина. Что ждет певицу на родине?

Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября, но без Максима Галкина

Эстрадную певицу Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Поезд, на котором артистка вернулась в город, прибыл из Пскова.

Пугачева приехала в Россию одна. Как утверждает один из источников в российском шоу-бизнесе, целью возвращения артистки может быть продажа принадлежащей ей недвижимости.

Примадонна приехала в Россию поездом и без супруга

Исполнительница попала на видео рано утром — на кадрах она идет вдоль платформы в сопровождении двух людей, после чего садится в автомобиль черного цвета и покидает вокзал.

Накануне стало известно о тайном возвращении певицы в Россию. 74-летняя артистка въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области.

Отмечалось, что Пугачева прятала лицо платком и не смотрела по сторонам, когда пересекала границу. При этом она была одна, без мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Пугачева вернулась в замок в деревне Грязь

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Она въехала на территорию участка, после чего ворота, ведущие к замку, закрылись.

В середине октября стало известно, что в замке Пугачевой и Галкина начались ремонтные работы: дом посетил специалист в области энергетики, который занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. Затем рабочий, обслуживающий участок, поехал за покупками. Отмечалось, что ремонт проводится в одной из частей замка, в то время как в остальных поддерживается чистота.

Певица могла вернуться с целью продажи недвижимости

По словам продюсера, имя которого не раскрывается, Пугачева приехала, чтобы подписать связанные с имуществом бумаги. «В мае по Москве по гостям Алла не ездила, поэтому к ней в деревню приезжали друзья и юристы. Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично. Слух пока один: что-то продать приехала, бумаги подписать», — рассказал в интервью KP.RU один из представителей российского шоу-бизнеса.

Как заметил оставшийся анонимным продюсер, артистка пока не оформляла генеральную доверенность. В то же время завещание Пугачевой давно составлено.

В Госдуме высказались о возможности преследования Пугачевой

В беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что претензий к вернувшейся в Россию певице нет.

Парламентарий отметил, что Пугачева является гражданкой России и пока не совершала никаких действий, которые ущемляли бы ее гражданские права.

За что ее можно преследовать? Она кроме того, что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно. Надо отдать должное, она и здесь была хитра. Мало того, что она искала место, где удобнее и лучше всего, она еще и мосты не жгла, как некоторые из этой категории делают. Поэтому с точки зрения закона к ней претензий, насколько я понимаю, нет Александр Шолохов депутат Госдумы

Политолог Сергей Марков, говоря о возвращении артистки на родину, в Telegram-канале напомнил о ее политической позиции, в том числе о поддержке Украины.

Ей нравится режим на Украине? Вот и надо ее встретить, как встретили бы на Украине певицу, которая открыто и неоднократно поддержала Россию. Каждому — по вере его пусть воздастся Сергей Марков политолог

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова в разговоре с ТАСС подтвердила возвращение певицы в Россию.

Мало ли по каким делам она приехала Елена Чупракова директор Аллы Пугачевой

Пугачева и Галкин жили в Латвии, Израиле и на Кипре

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в марте после начала специальной военной операции (СВО). Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, после чего переехала в Латвию, где арендовала виллу. В конце августа 2022 года исполнительница вернулась на родину, а позже снова уехала.

В октябре 2023 года, после обострения конфликта на Ближнем Востоке, Пугачева покинула Израиль с сыном Гарри и дочерью Лизой. Отмечалось, что они планируют провести ближайший год на Кипре. При этом супруг певицы заявлял, что эмиграцию из Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке семья даже не рассматривает.

