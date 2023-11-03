В Госдуме высказались об угрозе преследования вернувшейся Пугачевой

Депутат Шолохов: поводы для преследования вернувшейся Пугачевой отсутствуют

Согласно общедоступной информации, с точки зрения закона претензии к вернувшейся в Россию эстрадной певице Алле Пугачевой отсутствуют. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Возвращение артистки парламентарий счел возможным, так как она гражданка России и пока не совершала никаких действий, которые ущемляли бы ее гражданские права. Дальнейшее преследование певицы, по мнению депутата, маловероятно.

«За что ее можно преследовать? Она кроме того, что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно. Надо отдать должное, она и здесь была хитра. Мало того, что она искала место, где удобнее и лучше всего, она еще и мосты не жгла, как некоторые из этой категории делают. Поэтому с точки зрения закона к ней претензий, насколько я понимаю, нет. Но я не исключаю, что я, может быть, чего-то не знаю», — сказал Шолохов.

По-моему, эти люди уже достигли того осуждения, которое максимально сводит на нет всю их прежнюю популярность, заслуги. Я бы сказал, что это презрение, если не всенародное, то большей частью народа. Живите с этим, что называется, если можете Александр Шолохов депутат Госдумы

Ранее Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале в Москве. На видео певица идет вдоль платформы в сопровождении двух человек. Позднее стало известно, что певица вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

74-летняя артистка въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области. Свидетели возвращения Пугачевой отмечали, что знаменитость скрывала лицо платком, когда пересекала границу. Сообщалось также, что Пугачева приехала в Россию одна — ее супруга, шоумена и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), с ней не было.

