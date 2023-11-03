Shot: певица Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязь

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах черный автомобиль, в котором, предположительно, находится артистка, въезжает на территорию участка. После этого ворота, ведущие к замку, закрываются.

Ранее Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале в Москве. На видео певица идет вдоль платформы в сопровождении двух людей.

Накануне стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию. 74-летняя артистка въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области. Свидетели возвращения Пугачевой отмечали, что знаменитость скрывала лицо платком, когда пересекала границу. Сообщалось также, что Пугачева приехала в Россию одна — ее супруга, шоумена и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), с ней не было.