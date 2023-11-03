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12:26, 3 ноября 2023Среда обитания

Названа возможная цель возвращения Пугачевой в Россию

KP.RU: Алла Пугачева могла вернуться в Россию для продажи недвижимости

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певица Алла Пугачева могла вернуться в Россию, чтобы решить вопросы с продажей недвижимости. Возможную цель визита артистки в Москву назвал источник KP.RU в шоу-бизнесе.

По словам продюсера, имя которого не раскрывается, Пугачева приехала, чтобы подписать связанные с имуществом бумаги. «В мае по Москве по гостям Алла не ездила — поэтому к ней в деревню приезжали друзья и юристы. Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично. Слух пока один — что-то продать приехала, бумаги подписать», — рассказал собеседник издания.

Источник отметил, что генеральную доверенность Пугачева пока не оформляла. Однако завещание у певицы давно составлено, поделился он.

Ранее 3 ноября стало известно, что Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь, а до этого артистку заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Накануне сообщалось, что певица вернулась в Россию. 74-летняя артистка въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области.

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      Нина Ташевская
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