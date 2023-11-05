Певица Алла Пугачева уехала из Москвы

Российская певица Алла Пугачева уехала из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.

При этом собеседник агентства не стал уточнять, в какую страну направилась певица.

Ранее муж Пугачевой, российский юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) опубликовал фотографию с женой в Прибалтике. «Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», — написал юморист под фото 4 ноября.