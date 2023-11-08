Умер актер из фильма «Джентльмены удачи»

Умер 86-летний актер из фильма «Джентльмены удачи» Яббаров

В возрасте 86 лет умер советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров. Об этом сообщает портал Kino-teatr.ru.

Артист известен по фильму «Джентльмены удачи». Уточняется, что артист скончался 6 ноября.

Ранее на 61-м году жизни умер актер популярного в 1990-е российского юмористического шоу «Каламбур» Сергей Гладков. Он стал известен россиянам по роли мужчины с усами (Мужика) в серии юмористических скетчей «Деревня дураков» и других рубрик «Каламбура».

Также 24 октября в возрасте 60 лет умер российский актер Михаил Тощев. В фильмографии артиста 53 работы, в том числе в проектах «След», «Дальнобойщики», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Доктор Тырса», «Перевал Дятлова».