Умер звезда популярного в 90-е шоу «Каламбур»

Известный по шоу «Каламбур» актер Сергей Гладков умер на 61-м году жизни

Умер актер популярного в 1990-е юмористического шоу «Каламбур» Сергей Гладков. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Как сообщает издание, актер ушел из жизни возрасте 60 лет. По данным Baza, в последнее время Гладков жил в Одессе. Там же состоится прощание с актером.

Он стал известен россиянам по исполнению роли мужчины с усами в юмористическом скетче «Деревня дураков». Кроме того, Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

«Каламбур» — российское юмористическое шоу, начавшее выходить на телеэкраны в 1996 году. Программа состояла из нескольких рубрик, в каждой из которых были свои герои и сюжетными линии. Наиболее популярными стали такие скетчи, как «Деревня дураков», «Крутое пике» и другие.