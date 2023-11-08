В Армении предложили сформировать правительство Нагорного Карабаха в изгнании

Саркисян: в Армении нужно сформировать правительство Карабаха в изгнании

В Армении нужно сформировать правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики в изгнании. Об этом заявил лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян, сообщает «Sputnik Армения».

«Никто не имеет права распускать Республику Арцах, она была сформирована в ходе референдума и только народ может это сделать. А народ полностью сконцентрирован в Армении, поэтому должен иметь свое правительство в изгнании, а также парламент», — сказал Саркисян.

По его мнению, это поможет сохранить Нагорный Карабах и будет поддерживать идею его возвращения в будущем.

Политик также считает, что бюджетный кредит в 130-140 миллиардов драмов, который Армения ежегодно выделяла Нагорному Карабаху, должен быть направлен на помощь вынужденным переселенцам.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в результате очередного обострения отношений между Арменией и Азербайджаном подписал указ о прекращении существования республики.