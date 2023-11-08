В Думе назвали безграмотным возмущение министра идеей повысить зарплату учителям
Заявление оренбургского министра образования Алексея Пахомова, которого возмутила идея повысить зарплаты учителям, является безграмотным. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, чьи слова приводит «Говорит Москва».
«Высказывание, мягко говоря, безграмотное с управленческой точки зрения. Пока мы имеем ситуацию, когда в образовании нарастает кадровый кризис. Моя позиция прямо противоположная министру Оренбургской области», — сказал депутат.
Он также напомнил, что властям нужно исполнять приказ президента России Владимира Путина, чтобы у учителей оставалось время для работы над собой.
«Когда вы ведете 32 урока в неделю, эмоциональное выгорание неизбежно, снижение качества образования неизбежно. Вы либо не живете, либо вы не исполняете своих главных обязанностей учителя», — добавил парламентарий, отметив, что в России зарплата учителей на 15 тысяч рублей ниже средней.
Ранее Пахомов на встрече, посвященной проблемам в курируемой им сфере, заявил, что повышение зарплат учителям привлечет людей, которые руководствуются корыстными мотивами, а не желанием учить детей. По его мнению, меры финансового стимулирования не смогут повысить качество образования.