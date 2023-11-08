В Думе назвали безграмотным возмущение министра идеей повысить зарплату учителям

Депутат Смолин счел безграмотным заявление министра Пахомова о зарплате учителей

Заявление оренбургского министра образования Алексея Пахомова, которого возмутила идея повысить зарплаты учителям, является безграмотным. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Высказывание, мягко говоря, безграмотное с управленческой точки зрения. Пока мы имеем ситуацию, когда в образовании нарастает кадровый кризис. Моя позиция прямо противоположная министру Оренбургской области», — сказал депутат.

Он также напомнил, что властям нужно исполнять приказ президента России Владимира Путина, чтобы у учителей оставалось время для работы над собой.

«Когда вы ведете 32 урока в неделю, эмоциональное выгорание неизбежно, снижение качества образования неизбежно. Вы либо не живете, либо вы не исполняете своих главных обязанностей учителя», — добавил парламентарий, отметив, что в России зарплата учителей на 15 тысяч рублей ниже средней.

Ранее Пахомов на встрече, посвященной проблемам в курируемой им сфере, заявил, что повышение зарплат учителям привлечет людей, которые руководствуются корыстными мотивами, а не желанием учить детей. По его мнению, меры финансового стимулирования не смогут повысить качество образования.