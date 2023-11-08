В Китае назвали повод уважать Россию

Зампред ЦВС КНР Чжан Юся: Китай уважает Россию за противостояние санкциям Запада

Китай уважает Россию за способность противостоять санкциям западных стран. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся, сообщает ТАСС на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево.

«Россия под вашим руководством упорно стоит перед лицом (...) санкций Запада, это показывает, что никакая трудность не сгибает Россию. За это китайская сторона выражает уважение», — сказал зампред ЦВС Китая.

Ранее председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин уточнил, что президент России Владимир Путин является его давним другом. Он также отметил, что за многие годы совместное участие России и КНР в важных дипломатических мероприятиях стало хорошей традицией.