В мире сменился лидер по объемам производства вина

Франция стала в 2023 году новым лидером мирового рынка производства вина

Франция стала в 2023 году новым лидером мирового рынка производства вина, с производством на уровне 45,8 миллиона гектолитров, следует из материалов Международной организации виноградарства и виноделия, на которые ссылается ТАСС.

Возглавлявшая список до этого Италия снизила выработку на 12 процентов из-за неблагоприятных погодных условий. В целом глобальный рынок получит минимум вина с 1961 года, потеряв семь процентов производства, сообщили в организации, объяснив тенденцию климатическими условиями.

Производство вина в России как и в 2022 году составит 4,9 миллиона гектолитров. В среднем за последние пять лет этот показатель вырос на девять процентов, говорится в материале. При этом производство вина в лидирующей Франции немного превысит средние показатели последних лет на фоне существенного спада в Испании и Италии.

В октябре французские фермеры устроили акцию на границе с Испанией из-за дешевизны ввозимого в страну алкоголя, вылив 24 тысячи литров розового вина и 10 тысяч бутылок игристого. Недовольство французов вызвала недобросовестная конкуренция со стороны испанских коллег, у которых, по словам одного из виноделов, «минимальные сборы, и они имеют право наносить на свои лозы все химикаты».