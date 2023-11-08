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16:12, 8 ноября 2023Экономика

В МВФ предостерегли власти Европы от совершения «дорогостоящей ошибки»

МВФ: стремительное снижение ставок станет для ЕЦБ дорогостоящей ошибкой

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Резкий переход к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП), подразумевающей стремительное снижение ключевой ставки, станет для руководства Европейского центробанка (ЕЦБ) «дорогостоящей ошибкой», заявил заместитель директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Хельге Бергер. Его слова приводит Bloomberg.

Функционер уточнил, что в настоящее время руководство европейского регулятора должно сосредоточиться в первую очередь на достижении целевого показателя инфляции в два процента годовых. Резкое же снижение ключевой ставки может значительно затруднить этот процесс. «Вы (руководство ЕЦБ — прим. «Ленты.ру») должны быть бдительны и довести до конца процесс дефляции», — заключил он в ходе выступления на панельной дискуссии в Брюсселе.

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Бергер также выразил надежду на то, что в среднесрочной перспективе темпы роста реальных доходов (зарплат) населения европейских стран продолжат увеличиваться и догонят темпы инфляции в регионе. Этот фактор должен привести ЕС к экономическому росту при условии сохранения взятого ЕЦБ курса на ужесточение ДКП.

Ранее аналитики МВФ предрекли ЕС замедление темпов экономического роста до 1,3 процента по итогам 2023 года. Согласно прогнозу экспертов, в 2024-м ВВП региона увеличится на 1,5 процента, а в 2025-м — еще на 2,1 процента. На этом фоне в организации предположили, что экономике ЕС удастся избежать жесткой рецессии. При этом в МВФ уточнили, что ожидать возвращения потребительских цен к докризисным уровням на горизонте ближайших месяцев не стоит. Этот процесс может занять несколько лет.

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      Анатолий Акулов
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