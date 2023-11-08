В полиции Москвы объяснили отправку детсадовцев в отдел

ГУ МВД по Москве объяснило отправку детсадовцев в отдел вопросами безопасности

В Москве полиция забрала из детсада девять детей, посадила их в «бобик» и увезла

Начало событий в новости В Москве полиция забрала из детсада девять детей, посадила их в «бобик» и увезла

Шесть воспитанников столичного детского сада доставили в отделение полиции из соображений безопасности, так как у организации, занимавшейся присмотром за детьми, не было бумаг на осуществление деятельности. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по городу Москве.

По сообщению полиции, в отдел полиции по Северному административному округу поступила жалоба из Роспотребнадзора — в ней утверждалось, что детсад на улице Космонавта Волкова работает без необходимых документов. Приехавшие с проверкой сотрудники МВД нашли в детском саду восемь воспитанников, двоих из которых сразу же забрали родители, а остальных полиция доставила в отделение из соображений безопасности.

«Полицейскими с целью обеспечения безопасности малолетних было принято решение о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение (...) с дальнейшей передачей родителям», — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее основатель сети детсадов Smile Fish Иван Сорокин рассказал «Ленте.ру», что оперативная группа в лице подполковника полиции и двух следователей ворвалась в детсад 8 ноября. По словам Сорокина, им была предоставлена документация о законном функционировании сада, договоры между учреждением и родителями, копии свидетельств о рождении. Несмотря на это, утверждает Сорокин, правоохранители назвали воспитанников беспризорниками, вывели на улицу, посадили в «бобик» и увезли.