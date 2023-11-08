В Москве полиция забрала из детсада девять детей, посадила их в «бобик» и увезла

В Москве полиция после проверки детсада увезла в отделение его воспитанников

В Москве полиция провела проверку частного домашнего детсада Smile Fish, расположенного в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова, в ходе которой забрала в отделение девять его воспитанников. Об этом «Ленте.ру» сообщил основатель сети Иван Сорокин.

По его словам, оперативная группа в лице подполковника полиции и двух следователей вторглась в детсад 8 ноября. Им была предоставлена документация о законном функционировании сада, договоры между учреждением и родителями, копии свидетельств о рождении. Не смотря на это, утверждает Сорокин, правоохранители назвали воспитанников беспризорниками, вывели на улицу, посадили в «бобик» и увезли.

В свою очередь, Telegram-канал Shot опубликовал видео из отделения, в которое их доставили. На кадрах видно, как дети ходят по кабинету, в котором работают взрослые. Один из мальчиков говорит, что хочет к отцу. Далее демонстрируется запись самой проверки, в ходе которой один из ее участников объясняет, что правоохранители пришли в помещение, где находится много несовершеннолетних, и пытаются понять, что там происходит.

Управляющая детсадом рассказала каналу, что проверки проходят уже вторую неделю. По словам женщины, они начались после того, как жительница одной из квартир по соседству пожаловалась в полицию на шум.

Сейчас родители забирают своих детей из отделения. Руководство детсада намерено обращаться в прокуратуру.

Ранее в Москве полиция задержала 13-летнюю девочку за переход дороги в неположенном месте. В результате оказалось, что ребенок находится на восьмом месяце беременности, а также разыскивается за кражу мобильного телефона.