Раскрыто прошлое задержанной в Москве 13-летней беременной девочки

Задержанная в Москве 13-летняя беременная девочка оказалась из цыганской семьи

13-летняя беременная девочка, задержанная в Москве за переход дороги в неположенном месте, оказалась цыганкой из многодетной семьи. Детали о прошлом подростка раскрыл «МК».

Как выяснило издание, у девочки есть шестеро братьев и сестер, и они вместе с родителями кочуют по российским городам. В 2009 году семью поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних в Рязани, где прописаны и дети, и взрослые.

По информации портала, согласно документам следственных органов, семья не задерживалась на одном месте жительства. Ее ставили на учет в Волгограде и Красноярске, так как дети не посещали учебные заведения. «МК» также выяснил, что в данный момент семья находится в столичном регионе.

О задержании 13-летней девочки, перебегавшей дорогу в неположенном месте, стало известно 3 ноября. Впоследствии выяснилось, что она беременна, а роды ожидаются уже через месяц. Помимо этого, подростка разыскивали за кражу мобильного телефона. В данный момент ребенок находится на обследовании в детской больнице.

Ранее в Ленинградской области врачи обнаружили беременность у 12-летней школьницы, которая жаловалась на боли в животе. Кроме того, медики выявили у нее угрозу выкидыша. Отцом будущего ребенка оказался 16-летний подросток, на плохое поведение которого жалуются учителя и родители.