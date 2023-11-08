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23:29, 8 ноября 2023Бывший СССР

В России объяснили причины неуязвимости «линии Суровикина»

Старший лейтенант Матюшин объяснил причины неуязвимости «линии Суровикина»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин в беседе с Ura.ru объяснил причины неуязвимости «линии Суровикина» — российского оборонного сооружения на левом берегу Днепра.

Офицер отметил, что оно представляет собой многокилометровую глубоко эшелонированную линию обороны, которая состоит из проволочных заграждений и «зубьев дракона» — железобетонных конструкций пирамидальной формы.

Кроме того, «линия Суровикина» состоит из противотанковых рвов, траншей, узлов обороны и минных полей, которые на данный момент не могут преодолеть Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По словам Матюшина, из-за этого пришлось свернуть украинское наступление, поскольку военные не смогли взломать российскую оборону.

«На этом наступление, как мы видим, практически выдохлось. И уже сейчас ясно, что битву за Приазовье противник проиграл на южно-донецком же направлении: в районе Времевского выступа он так и не смог выйти на "линию Суровикина", закончив свое наступление в нашем предполье», — заключил старший лейтенант.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут предпринимать новые попытки наступления в текущем и следующем году, у военных есть план и конкретные направления, в которых они собираются продвигаться.

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      Марина Совина
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