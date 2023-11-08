В России в годовщину революции открыли памятник главному врагу советской власти

В Ростове-на-Дону в годовщину революции открыли бюст врага Советов Врангеля

В Ростове-на-Дону в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции открыли бюст главного врага советской власти барона Петра Врангеля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Алексей Селиванов.

Памятник появился на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса. Как сообщали местные СМИ, инициатива о возведении памятника на территории учебного заведения принадлежит историко-просветительскому обществу имени императора Александра III.

Как сообщил Селиванов, современным поколениям, считающим себя наследниками Белого движения, предстоит исправить ошибки и преступления, совершенные в ХХ веке.

«Они сражались за единую и неделимую Россию, а не за разделение России на квазигосударства. (...) Белые русские воины подняли над Киевом в 1919 году русский трехцветный флаг», — сообщил активист.

Установленный в Ростове-на-Дону памятник — не первый монумент, посвященный Врангелю. Первый в России памятник деятелю Белого движения был открыт в Керчи, а в Калининградской области есть посвященная Врангелю мемориальная доска.

Петр Врангель — участник русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи, Орден святого Георгия. Врангель не принял революцию и уехал в свое имение в Ялте, где был арестован, а затем скрывался от большевиков. После этого он командовал сначала отдельными соединениями белых, затем — всеми Вооруженными силами Юга России, а после стал Главнокомандующим Русской армии. После провала обороны Крыма, одного из последних оплотов белых сил, и эвакуации военных частей с полуострова Врангель оказался в эмиграции и провел в ней всю оставшуюся жизнь — до 1928 года. В отличие от других руководителей Белого движения, чей прах был перевезен в Россию после распада СССР, Врангель по сей день покоится за рубежом — в Белграде.