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14:52, 8 ноября 2023Россия

В российском городе школьники провалились под лед

В Перми два мальчика провалились под лед, их госпитализировали

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Перми два мальчика провалились под лед. Об этом стало известно краевому порталу 59.ru.

По данным издания, все произошло на пруду у садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Заозерный». Горожане заметили в воде школьников и вызвали сотрудников экстренных служб.

Один россиянин сумел выбраться самостоятельно, другому помог очевидец. Обоих госпитализировали.

Сейчас состояние здоровья пострадавших подростков удовлетворительное.

В пермском управлении МЧС напомнили, что осенний лед до наступления устойчивых морозов в декабре непрочен.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга двое мальчиков провалились под неокрепший лед. Ребят вовремя заметили и доставили к медикам.

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      Анна Щербакова
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