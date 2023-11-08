В российском городе школьники провалились под лед

В Перми два мальчика провалились под лед, их госпитализировали

В Перми два мальчика провалились под лед. Об этом стало известно краевому порталу 59.ru.

По данным издания, все произошло на пруду у садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Заозерный». Горожане заметили в воде школьников и вызвали сотрудников экстренных служб.

Один россиянин сумел выбраться самостоятельно, другому помог очевидец. Обоих госпитализировали.

Сейчас состояние здоровья пострадавших подростков удовлетворительное.

В пермском управлении МЧС напомнили, что осенний лед до наступления устойчивых морозов в декабре непрочен.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга двое мальчиков провалились под неокрепший лед. Ребят вовремя заметили и доставили к медикам.