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19:57, 8 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе машина с беременной женщиной внутри утонула из-за мигранта

Глава СК велел возбудить дело после гибели беременной женщины в утонувшей машине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Петербурге утонул автомобиль, в котором была беременная женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин также потребовал от исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК по городу Олега Бобкова представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

5 ноября мигрант из Таджикистана припарковал машину на берегу реки Невы, после чего вышел из машины, не поставив ее на ручной тормоз. При этом внутри осталась беременная пассажирка. В результате автомобиль съехал в воду, а женщина не смогла из него выбраться.

Ранее в Алтайском крае в реке Корболихе обнаружили автомобиль, внутри которого были трое россиян.

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      Варвара Митина
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