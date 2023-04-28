Тела трех россиян нашли в автомобиле в реке

В Алтайском крае тела трех человек нашли в автомобиле в реке Корболиха

В Алтайском крае в реке Корболиха обнаружили автомобиль, внутри которого находились трое погибших. Об этом сообщает управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

Там уточнили, что автомобиль нашли в Змеиногорском районе. Предварительно, погибшие отдыхали на природе и решили переехать реку на машине. Когда место проезда оказалось слишком глубоким, автомобиль затонул.

Следователи осмотрели место происшествия и начали проверку по факту обнаружения тел трех человек в машине. Более подробной информации о погибших пока нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Башкирии пьяная россиянка за рулем ВАЗ-2114 с тремя пассажирами съехала в Ямашлинское водохранилище. По информации ведомства, сидевшая за рулем 47-летняя женщина смогла самостоятельно выбраться из машины. Три ее пассажирки утонули.