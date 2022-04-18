Пьяная россиянка съехала на машине в водохранилище и утопила трех пассажирок

В Башкирии пьяная женщина съехала на машине в водохранилище, три пассажира утонули

В Башкирии пьяная россиянка за рулем ВАЗ-2114 с тремя пассажирами съехала в Ямашлинское водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 18 апреля в Зианчуринском районе республики недалеко от села Кугарчи. По информации ведомства, сидевшая за рулем 47-летняя женщина смогла самостоятельно выбраться из машины. Три ее пассажирки утонули.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые вытаскивают автомобиль на берег. Следователи устанавливают точные обстоятельства происшествия.

Ранее пьяная жительница Башкирии с двумя детьми на иномарке пыталась скрыться от полиции, которая хотела остановить ее машину для проверки. На кадрах с регистраторов видно, что в ходе погони автомобиль россиянки совершает несколько опасных маневров, которые могли привести к аварии.