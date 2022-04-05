Пьяная россиянка с двумя детьми устроила гонку с полицией и попала на видео

В Башкирии пьяная женщина на машине с двумя детьми устроила гонку с полицией

В Башкирии пьяная женщина с двумя детьми на иномарке устроила гонку с полицией, которая попыталась остановить ее машину. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел на трассе Уфа — Оренбург. На кадрах видно, как экипаж полицейской машины подает сигнал остановиться автомобилю Geely. В ответ водитель разворачиваемся и пытается скрыться. В ходе погони машина совершает несколько опасных маневров, которые могли привести к аварии.

Вскоре полицейским удается остановить иномарку. За рулем машины оказалась 33-летняя местная жительница, с которой в салоне находились ее шестилетние сын и дочь. Пьяное состояние женщины подтвердило освидетельствование.

«Главное, живы-здоровы все! А остальное все глупости», — заключила она во время разговора с полицейскими.

На нее составили пять административных протоколов, сообщили в ГИБДД. Также полиция передала информацию о происшествии в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Нижнем Тагиле пьяная женщина за рулем Mazda четыре раза за день попала в аварию. Одну из них сняли на видео. По информации местной группы во «ВКонтакте», виновницей ДТП стала 26-летняя учительница.