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Пьяная россиянка с двумя детьми устроила гонку с полицией и попала на видео

В Башкирии пьяная женщина на машине с двумя детьми устроила гонку с полицией

В Башкирии пьяная женщина с двумя детьми на иномарке устроила гонку с полицией, которая попыталась остановить ее машину. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел на трассе УфаОренбург. На кадрах видно, как экипаж полицейской машины подает сигнал остановиться автомобилю Geely. В ответ водитель разворачиваемся и пытается скрыться. В ходе погони машина совершает несколько опасных маневров, которые могли привести к аварии.

Вскоре полицейским удается остановить иномарку. За рулем машины оказалась 33-летняя местная жительница, с которой в салоне находились ее шестилетние сын и дочь. Пьяное состояние женщины подтвердило освидетельствование.

«Главное, живы-здоровы все! А остальное все глупости», — заключила она во время разговора с полицейскими.

На нее составили пять административных протоколов, сообщили в ГИБДД. Также полиция передала информацию о происшествии в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Нижнем Тагиле пьяная женщина за рулем Mazda четыре раза за день попала в аварию. Одну из них сняли на видео. По информации местной группы во «ВКонтакте», виновницей ДТП стала 26-летняя учительница.

Константин Лысяков
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