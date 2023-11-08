В российском регионе нашли схрон с боеприпасами в зерновом элеваторе

В Херсонской области полиция нашла схрон с боеприпасами в зерновом элеваторе

В Херсонской области полиция нашла схрон с патронами, тротилом и порохом на территории зернового элеватора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по региону.

Ранее на территории элеватора находился склад с арсеналом, который принадлежал одной из военных частей Украины. Местные жители рассказали, что украинские военные подорвали вооружение при отступлении, однако многие боеприпасы уцелели.

Всего силовики обнаружили 34 взрывателя АР-5, 110 патронов калибра 7,62 и 14,4 миллиметра, а также около трех килограммов тротила и 20 килограммов артиллерийского пороха. Все это непригодно для дальнейшего использования. Специалисты-взрывотехники Росгвардии уничтожили предметы на месте при помощи накладного заряда тротила.

Ранее в Херсонской области полицейские со служебной собакой нашли схрон с боеприпасами в доме 31-летнего местного жителя.