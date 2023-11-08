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10:59, 8 ноября 2023Бывший СССР

В Румынии началось создание центра подготовки пилотов F-16 для ВСУ

Спикер ВС ВСУ: в Румынии формируется центр подготовки украинских пилотов F-16

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В Румынии началось строительство учебного центра для подготовки пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к управлению истребителями F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала 1+1.

«Для того чтобы он формировался, нужно обеспечить базу, обеспечить ее авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также учебно-боевыми самолетами, такими как F-16, то есть двухместными, которые будут составной частью этого центра», — сказал Игнат.

По его словам, западные союзники Киева обеспечивают Румынию необходимыми средствами и формируют всю инфраструктуру. Он предположил, что в будущем подобные учебные центры откроются и на территории Украины.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна отправит пять своих истребителей F-16 в Румынию для помощи в обучении украинских пилотов. По ее словам, самолеты будут находиться на авиабазе Фетешти.

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      Алевтина Запольская
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