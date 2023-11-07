Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 7 ноября 2023Мир

Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для бойцов ВСУ

Минобороны Нидерландов: в Румынию отправят пять F-16 для пилотов с Украины

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды во вторник, 7 ноября, отправят пять своих истребителей F-16 в Румынию. Такое решение приняли для помощи в обучении украинских пилотов. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети Х.

По ее словам, пять голландских истребителей будут находиться на авиабазе Фетешти в Румынии. «В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины», — заявила Оллонгрен.

В начале ноября также стало известно, что Нидерланды выделят дополнительную военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Утверждалось, что 260 миллионов евро из пакета военной помощи будут потрачены на артиллерийские снаряды, а оставшиеся 240 миллионов — на закупку танковых артиллерийских снарядов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Российский «Ясень» выполнил пуски «Калибров»

      В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

      Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор

      Российский полковник назвал угрозой размещение немецких танков в Литве

      Обустроенный гамаком московский автобус показали на видео

      Врачи спасли пассажира с остановкой сердца во время полета

      Популярная телеведущая назвала любимые места в России

      В МВД призвали ужесточить контроль за мигрантами

      Российские дети попали в больницу и отравились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости