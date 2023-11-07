Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для бойцов ВСУ

Минобороны Нидерландов: в Румынию отправят пять F-16 для пилотов с Украины

Нидерланды во вторник, 7 ноября, отправят пять своих истребителей F-16 в Румынию. Такое решение приняли для помощи в обучении украинских пилотов. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети Х.

По ее словам, пять голландских истребителей будут находиться на авиабазе Фетешти в Румынии. «В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины», — заявила Оллонгрен.

В начале ноября также стало известно, что Нидерланды выделят дополнительную военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Утверждалось, что 260 миллионов евро из пакета военной помощи будут потрачены на артиллерийские снаряды, а оставшиеся 240 миллионов — на закупку танковых артиллерийских снарядов.