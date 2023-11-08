В Симферополе открылась посвященная паттернам выставка

В Симферополе в галерее Art Muse открылась выставка, посвященная паттерну. Об этом сообщает «Крымская газета».

Паттерн – некий бесконечно повторяющийся шаблон с узором, который можно воспроизводить бесконечное количество раз. Свои рассуждения на эту тему представил 21 крымский художник. Среди работ есть как традиционная живопись маслом, так и коллажи, мозаика, и даже ковер.

Одной из первых работ, созданных для этой выставки, стал «Путь» Екатерины Колодяжной. Это трафарет из пленочной фотографии, на основе которой создано произведение, рассказывающее о прошлом и настоящем девушки.

Другое настроение передает работа «Девяностые» Абоя Утопа, которая отражает в себе стихийные мемориалы Курту Кобейну, отметки разных субкультур, сообщения из трех букв и другие отсылки к тому времени. По сути, художник в этой работе собрал стрит-арт на холсте, подпалив для колорита некоторые надписи огнем.

На выставке также будут представлены другие произведения с разным настроением, полные отсылок и рассказывающие отдельные истории.

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