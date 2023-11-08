Вокалист группы «БумеR» подвергся избиению со стороны двух женщин

Вокалист группы «БумеR» Кулинич подвергся избиению со стороны двух женщин

Российский музыкант и вокалист группы «БумеR» Игорь Кулинич подвергся избиению со стороны двух женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соседок артиста, продавщицу в храме и ее свекровь, возмутили разговоры Кулинича по телефону на лестничной клетке, а потому они вышли к вокалисту и начали наносить удары по голове и лицу. По словам других жителей дома, двое нападавших ненавидят семью артиста и постоянно обвиняют его в проведении громких вечеринок, однако до драки дело дошло впервые.

Отмечается, что музыканту повредили нос, а также ухо — теперь он слышит им хуже и надеется, что успеет восстановиться перед зимними гастролями. Сам Кулинич не стал вступать в драку с нападавшими, однако написал на них заявление в полицию.

По данным Telegram-канала Baza, избившая музыканта продавщица церковной лавки и раньше пыталась выяснять с ним отношения: 45-летняя женщина накричала на него за прогулки с собакой и поинтересовалась у Кулинича, не устраивает ли он оргий.

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