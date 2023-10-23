Актер из «Универа» подрался из-за критики СВО в центре Москвы

Актер из «Универа» Ведменский подрался из-за критики СВО в центре Москвы

Российский актер Александр Ведменский, сыгравший в таких сериалах, как «Универ», «Мамочки», «Следаки» и «Петницкий», подрался в центре Москвы из-за критики специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В субботу, 21 октября, артист вместе с друзьями отдыхал в одном из караоке-клубов недалеко от гостиницы «Украина». Когда актер вызывал такси, к нему подошел прохожий и начал высказываться против СВО. Во время разговора Ведменский поддерживал действия российских властей, а его оппонент их критиковал. В какой-то момент спор между мужчинами перерос в драку.

По данным «Московского комсомольца», оппонент артиста был более крепкого телосложения и во время драки повалил Ведменского на землю и принялся наносить удары. Помимо этого, мужчина попытался украсть у актера часы, однако тот во время вырвал их из рук нападавшего и потерял сознание от удара по голове.

Уже дома Ведменский дал показания полицейским, а приехавшие врачи госпитализировали артиста для прохождения медицинского обследования. У актера диагностировали гематому с правой стороны лица, а также ушиб руки.

«Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал...» — рассказал Ведменский в беседе с Shot, добавив, что сейчас чувствует себя хорошо и уже вернулся к съемкам в проектах.

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