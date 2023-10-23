Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:10, 23 октября 2023Культура

Актер из «Универа» подрался из-за критики СВО в центре Москвы

Актер из «Универа» Ведменский подрался из-за критики СВО в центре Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Александр Ведменский, сыгравший в таких сериалах, как «Универ», «Мамочки», «Следаки» и «Петницкий», подрался в центре Москвы из-за критики специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В субботу, 21 октября, артист вместе с друзьями отдыхал в одном из караоке-клубов недалеко от гостиницы «Украина». Когда актер вызывал такси, к нему подошел прохожий и начал высказываться против СВО. Во время разговора Ведменский поддерживал действия российских властей, а его оппонент их критиковал. В какой-то момент спор между мужчинами перерос в драку.

По данным «Московского комсомольца», оппонент артиста был более крепкого телосложения и во время драки повалил Ведменского на землю и принялся наносить удары. Помимо этого, мужчина попытался украсть у актера часы, однако тот во время вырвал их из рук нападавшего и потерял сознание от удара по голове.

Уже дома Ведменский дал показания полицейским, а приехавшие врачи госпитализировали артиста для прохождения медицинского обследования. У актера диагностировали гематому с правой стороны лица, а также ушиб руки.

«Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал...» — рассказал Ведменский в беседе с Shot, добавив, что сейчас чувствует себя хорошо и уже вернулся к съемкам в проектах.

Ранее российский исполнитель Валерий Меладзе отреагировал на информацию о том, что его старший брат продюсер Константин Меладзе развелся с украинской певицей Верой Брежневой из-за политических разногласий.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о помощи украинской разведки в сборе данных о России для ЦРУ

      Назван способ понравиться арендодателю

      Темнокожего регбиста захотели дисквалифицировать за расизм

      В России собрались запретить поставки рыбы с Фарер

      Россияне сделали «бутерброд» массой 5,9 септиллиона килограммов

      Депутата Госдумы призвали проверить за слова об уничтожении 20 процентов россиян

      Генпрокуратура проверит слова уволенного из шоу Соловьева политолога о Захаровой

      В России назвали ошибкой одобрение Эрдоганом вступления Швеции в НАТО

      Одна деталь на новом видео Виктории Бони в купальнике возмутила фанатов

      Администрация Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости