Брат Меладзе отреагировал на новость о его разводе с Брежневой из-за политики

Брат Меладзе опроверг информацию о разводе его брата с Брежневой из-за политики

Российский исполнитель Валерий Меладзе отреагировал на информацию о том, что его старший брат продюсер Константин Меладзе развелся с украинской певицей Верой Брежневой из-за политических разногласий. Об этом он сообщил в разговоре с «Аргументами и фактами».

Артист назвал этот слух бредом, а также задался вопросом о том, как его можно было придумать. «Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», — подчеркнул Валерий Меладзе.

Ранее медиаменеджер Алена Красная назвала причины развода продюсера и певицы. По ее информации, пара рассталась из-за разногласий по поводу политической ситуации.

«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера — в Прибалтике», — рассказала продюсер.