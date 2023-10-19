Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:44, 19 октября 2023Культура

Названа причина развода Брежневой и Меладзе

Брежнева и Меладзе могли развестись из-за конфликта на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Стало известно, почему украинская певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе решили развестись. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации медиаменеджера Алены Красной, пара рассталась из-за разногласий по поводу политической ситуации.

«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера — в Прибалтике», — рассказала продюсер.

Красная также добавила, что Меладзе пришлось распустить группу «ВИА Гра», на которой он зарабатывал по 150 тысяч евро за один корпоратив. После того как Брежнева публично высказалась против специальной военной операции на Украине (СВО), коллектив перестали заказывать на частные выступления: «Да и кассовых концертов у девочек не было».

Продюсер также поведала, что 350 миллионов рублей с продажи особняка Брежневой и Меладзе, расположенного в элитном районе Подмосковья, пара разделила поровну, так как он был куплен во время брака.

Ранее Вера Брежнева впервые высказалась на тему ее развода с композитором и продюсером.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Найдены мертвыми члены семьи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Что известно о преступлении?

    Три человека пострадали при пожаре в московской клинике

    Серябкина показала лицо без макияжа

    В петербургской гимназии произошла вспышка менингита

    Описана связь между характером человека и способом намазывания масла на хлеб

    Разработчики игры World of Tanks соберут деньги Украине

    Россиянин взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее нож

    Новак оценил вероятность полного снятия ограничений на вывоз дизеля из России

    Российского сенатора выбросило из джипа после ДТП

    Мать основателя «Парка Горького» отреагировала на расправу над его сыном и тещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости