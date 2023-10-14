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17:29, 14 октября 2023Культура

Вера Брежнева впервые высказалась о разводе с Меладзе

Певица Вера Брежнева отказалась комментировать причину ее развода с Меладзе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинская певица Вера Брежнева впервые высказалась на тему ее развода с композитором и продюсером Константином Меладзе. Об этом сообщило украинское издание ТСН.

По словам исполнительницы, сейчас в интернете распространяется большое количество домыслов на тему ее развода с композитором. «Мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать», — добавила Брежнева. Она также призвала поклонников с уважением отнестись к их решению о расставании.

В начале октября Брежнева подтвердила информацию о том, что развелась с Меладзе, в браке с которым состояла с 2015 года. Она также призналась, что на фоне расставания с мужем у нее развилась депрессия.

Помимо этого, в этом же месяце Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что Меладзе избавился от особняка в Подмосковье, расположенном в элитном коттеджном поселке на Новорижском шоссе, после развода с Брежневой. Сумма сделки, по информации СМИ, составила 350 миллионов рублей.

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    Полина Кислицына
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