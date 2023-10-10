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11:42, 10 октября 2023Среда обитания

Меладзе избавился от дома на Рублевке после развода с Брежневой

Константин Меладзе продал дом на Рублевке после развода с Верой Брежневой

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Продюсер Константин Меладзе избавился от дома на Рублевке после развода с певицей Верой Брежневой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника Mash, покупатель уже внес задаток за недвижимость и оформляет все необходимые документы. Сделка проходит под контролем пожилой матери продюсера Нелли Меладзе. При этом имя нового владельца не разглашается. Известно, что особняк ему достался за 350 миллионов рублей.

Речь идет об особняке в элитном ЖК на Новорижском шоссе. Дом площадью 700 квадратных метров расположен на участке 36 соток. В доме есть камин, хаммам, спортзал, итальянские обои и мебель ручной работы.

В начале октября Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Певица и продюсер поженились восемь лет назад в Италии, однако слухи об их романе появились задолго до этого. В тот момент Брежнева еще состояла в группе «ВИА Гра».

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    Нина Ташевская
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