Вера Брежнева рассказала о депрессии на фоне развода с Константином Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева рассказала о развившейся на фоне развода с продюсером Константином Меладзе депрессии. Ее слова цитирует StarHit.

Артистка призналась, что последние полтора года ее жизнь была сложной. «Я не знала, как себя собрать, структурировать. Я училась заново искать баланс, потому что потеряла опору. Не знала, с чего начать. Поняла, что нужно заниматься ментальным здоровьем, а не только физическим», — рассказала исполнительница.

Брежнева также поведала, что лечилась от депрессии. Предполагается, что певица обратилась к специалистам: «Внутри была тишина и мрак, не было музыки, а улыбка, если и была, то только на лице, а не в глазах и не в душе. Меня разбирали, искали свои смыслы, ответы на вопросы… А я научилась просто быть в моменте, не строить никаких долгосрочных планов, благодарить за то, что имею».

Ранее Брежнева подтвердила развод с Меладзе. Певица и продюсер поженились восемь лет назад, в 2015 году, в Италии, однако слухи об их романе появились задолго до этого. В тот момент Брежнева еще состояла в группе «ВИА Гра».