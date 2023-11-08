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19:23, 8 ноября 2023Забота о себе

Врач объяснила сильную тягу к фастфуду

Фото: Unsplash

Содержащийся в блюдах фастфуда усилитель вкуса вызывает привыкание, предупредила эндокринолог Анастасия Синицына. Сильную тягу к вредной пище врач объяснила в комментарии для «Известий».

В большом количестве усилители вкуса воздействуют на организм как наркотик, объяснила Синицына. Из-за этого человеку хочется все больше и чаще есть фастфуд, чем он наносит вред здоровью.

Также, по словам гастроэнтеролога, обычно фастфуд запивают сладкой газировкой, содержащей огромное количество сахара. Эта привычка стимулирует активную выработку инсулина.

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«Чем больше сахара, тем больше инсулина, тем больше потребность в быстрых углеводах, — объяснила Синицына. — В итоге вырабатывается столько инсулина, что организм теряет к нему чувствительность. Так развиваются инсулинорезистентность и сахарный диабет. К тому же большая выработка инсулина постепенно блокирует центр насыщения, расположенный в головном мозге. Человек постоянно чувствует голод и тягу к сладкому».

Напоследок врач обратила внимание, что в фастфуде присутствуют красители, вызывающие проблемы с вниманием у детей, консерванты, провоцирующие проблемы с кишечником и иммунитетом, а также бромат калия — вещество, увеличивающее риск развития опухолей.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала одну из главных причин мировой эпидемии ожирения. Она отметила, что люди стремительно набирают вес из-за увлечения сладкими газированными напитками.

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      Алиса Дмитриева
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