ВС России поразили украинскую ТЭС в прифронтовой зоне

ДТЭК: ВС России поразили ТЭС Украины в прифронтовой зоне

Вооруженные силы (ВС) России поразили теплоэлектростанцию (ТЭС) в прифронтовой зоне. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram.

«Оборудование предприятия повреждено. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрела», — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что станции наносят урон не в первый раз. «Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы», — подчеркнули в ДТЭК.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил жителей страны, что они должны готовиться к «самой ужасной зиме» в истории из-за проблем с защитой электростанций на фоне нехватки систем ПВО.