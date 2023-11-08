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12:44, 8 ноября 2023Бывший СССР

ВС России поразили украинскую ТЭС в прифронтовой зоне

ДТЭК: ВС России поразили ТЭС Украины в прифронтовой зоне

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили теплоэлектростанцию (ТЭС) в прифронтовой зоне. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram.

«Оборудование предприятия повреждено. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрела», — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что станции наносят урон не в первый раз. «Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы», — подчеркнули в ДТЭК.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил жителей страны, что они должны готовиться к «самой ужасной зиме» в истории из-за проблем с защитой электростанций на фоне нехватки систем ПВО.

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