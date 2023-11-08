Обнаружено усиление океанских волн по всему миру

Nature Communications: океанские волны усиливаются по всему миру

Ученые Университета штата Колорадо, Гарвардского университета и Лаборатории сейсмологии в Альбукерке (США) обнаружили, что глобальное потепление усиливает океанские волны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты проанализировали историческую интенсивность (начиная с конца 1980-х) так называемых первичных микросейсм — сейсмических сигналов, вызванных бегущими океанскими волнами, которые через перепады давления влияют на морское дно на глубине не более 300 метров. Первичные микросейсмы представляют собой устойчивый гул с периодом от 14 до 20 секунд.

Оказалось, что на 41 из 52 сейсмографических станций по всему миру продемонстрировали значительный и прогрессивный рост энергии океанских волн с конца XX века в среднем на 0,27 процента в год. С 2000 года средний глобальный рост этого показателя составил 0,35 процента в год.

Наибольшая общая энергия микросейсм была обнаружена в регионах Южного океана вблизи Антарктического полуострова. Однако волны в Северной Атлантике усиливались быстрее всего за последние десятилетия по сравнению с историческими уровнями. Это согласуется с недавними исследованиями, предполагающими, что интенсивность штормов в Северной Атлантике возрастает.

По словам авторов, океаны поглощают около 90 процентов избыточного тепла, связанного с ростом выбросов парниковых газов в результате деятельности человека в последние десятилетия. Эта избыточная энергия может привести к более разрушительным волнам и более мощным штормам.