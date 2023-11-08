Известный по «Джентльменам удачи» актер Анатолий Яббаров умер на 87-м году жизни

Умер советский и российский актер театра и кино, известный по роли в фильме «Джентльмены удачи», Анатолий Яббаров. Об этом сообщает портал Kino-teatr.ru.

Анатолий Яббаров умер в возрасте 86 лет

Смерть артиста наступила в воскресенье, 6 ноября. О том, что стало причиной кончины звезды советского кино, не сообщается. В августе этого года актеру исполнилось 86 лет.

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Яббаров был знаменит запоминающимися эпизодическими ролями

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в столице Азербайджана Баку в многодетной семье. В возрасте 22 лет, в 1959 году, начал работать в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде, где трудился на протяжении трех лет, до 1962-го. В 1966 году он окончил театральное училище ГИТИС (курс И.М. Раевского и Н.В. Пажитного).

Будучи студентом второго курса театрального вуза, артист начал сниматься в кино. Его дебютной работой стала роль в фильме режиссера Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой» в 1964 году. Несмотря на то что актер исполнял преимущественно эпизодические роли, его герои всегда были яркими и запоминающимися зрителю.

Актера прославила роль уголовника Митяя

В большинстве картин Яббаров играл отрицательных персонажей — в криминальной комедии «Джентльмены удачи» Александра Серого артист сыграл уголовника по кличке Митяй, в картине «Совсем пропащий» Георгия Данелии — гробовщика, а в фильме «Два капитана» Евгения Карелова — убийцу.

Помимо кинокарьеры, Яббаров служил в Театре имени Моссовета, а также с 1966 года и до конца своей жизни работал режиссером-постановщиком в Государственном театре киноактера. Там он поставил такие спектакли, как «Бродвей… Бродвей…», «Щелкунчик и Мышиный король», «Али-Баба и разбойники», «Ах, эти женщины!» и другие.

Фото: Павел Смертин / ТАСС

До 2020 года Яббаров продолжал сниматься в кино. Артист сыграл в таких картинах, как «Побег из тюрьмы», «Без солнца», «По волчьему следу», «Бег» и многих других. В 2011-м принял участие в съемках сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине», а его последней работой на экране стал фильм «Забытая война» (2020).

Яббаров был заслуженным артистом РФ

В 1966 году актер получил звание заслуженного артиста Российской Федерации за заслуги в области искусства. В 2011-м его наградили орденом Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.