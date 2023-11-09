54-летняя Светлана Бондарчук поделилась фото в прозрачном боди

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость выложила в сторис черно-белый кадр. На нем она запечатлена в прозрачном боди, сквозь ткань которого виден бюстгальтер. При этом можно заметить, что наряд оформлен аппликациями в виде цветов.

Для снимка телезвезда сделала макияж в стиле smoky eyes, а волосы убрала назад, выпустив одну прядь у лица.

В апреле Светлана Бондарчук рассказала о комплексе, который имела в юности из-за нестандартного внешнего вида. Знаменитость призналась, что долгое время не принимала свою фигуру, поскольку была высокой и при этом очень худой.