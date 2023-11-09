Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:23, 9 ноября 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук поделилась фото в прозрачном боди

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость выложила в сторис черно-белый кадр. На нем она запечатлена в прозрачном боди, сквозь ткань которого виден бюстгальтер. При этом можно заметить, что наряд оформлен аппликациями в виде цветов.

Для снимка телезвезда сделала макияж в стиле smoky eyes, а волосы убрала назад, выпустив одну прядь у лица.

В апреле Светлана Бондарчук рассказала о комплексе, который имела в юности из-за нестандартного внешнего вида. Знаменитость призналась, что долгое время не принимала свою фигуру, поскольку была высокой и при этом очень худой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

      Врачи и медики оценили популярный сериал о скорой помощи

      Модель Перминова снялась в откровенном наряде

      Лавров озвучил отношение России к партнерам Армении

      В Москве построят новый мост

      Байден отвергнет законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

      Россия вышла из соглашения с Японией о ядерном оружии

      Муж Барбры Стрейзанд рассказал о трех годах сексуального воздержания

      Финалист «Фабрики звезд» рассказал о блате на проекте

      В новых санкциях США увидели угрозу жизнеспособности СПБ Биржи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости