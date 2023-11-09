Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 9 ноября 2023Бывший СССР

Армения отвергла возможность выхода из ОДКБ

Замглавы МИД Армении Костанян: Ереван не обсуждает возможность выхода из ОДКБ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Армения не обсуждает выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такую возможность отверг заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Армении Ваан Костанян, передает «Sputnik Армения».

Замглавы ведомства также сообщил, что решение об участии премьер-министра республики Никола Пашиняна в саммите организации 23 ноября в Минске в настоящий момент не принято.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян пообещал, что Ереван будет решать существующие проблемы в отношениях с Россией в дружеской атмосфере.

В конце октября Пашинян заявил, что республика остается в ОДКБ. Он отметил, что в настоящее время стороны находятся на стадии обсуждения вопросов понимания позиций.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

      В России подешевели китайские авто

      Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

      Гребенщиков решил закрыть ИП в России

      В США рассказали о расколе в украинском руководстве

      В США предсказали капитуляцию Украины

      Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

      Сверхмассивные черные дыры остановили рождение звезд

      Россия и Казахстан расширили торговлю в нацвалютах

      ФСБ задержала россиянина за помощь террористам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости