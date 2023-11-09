Армения отвергла возможность выхода из ОДКБ

Замглавы МИД Армении Костанян: Ереван не обсуждает возможность выхода из ОДКБ

Армения не обсуждает выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такую возможность отверг заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Армении Ваан Костанян, передает «Sputnik Армения».

Замглавы ведомства также сообщил, что решение об участии премьер-министра республики Никола Пашиняна в саммите организации 23 ноября в Минске в настоящий момент не принято.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян пообещал, что Ереван будет решать существующие проблемы в отношениях с Россией в дружеской атмосфере.

В конце октября Пашинян заявил, что республика остается в ОДКБ. Он отметил, что в настоящее время стороны находятся на стадии обсуждения вопросов понимания позиций.