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23:01, 9 ноября 2023Мир

Байден не смог надеть футболку

Президент США Джо Байден не смог надеть футболку

Кадр: The Washington Post / YouTube

Президент США Джо Байден не смог надеть футболку. Кадры опубликовала Washington Post.

Казус случился во время выступления на встрече с работниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Американский лидер решил надеть подаренную ему футболку поверх рубашки, просунул голову и руки, однако опустить ее до пояса для Байдена оказалось непосильной задачей. На помощь ему пришел спикер мероприятия.

Все это проходило под звуки американского гимна.

В октябре у Байдена возникли трудности при подъеме по лестнице, когда он пытался взойти на сцену во время выступления в штате Филадельфия. Глава государства дважды споткнулся на пяти ступенях.

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      Марина Совина
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