Байден не смог надеть футболку
Президент США Джо Байден не смог надеть футболку
Президент США Джо Байден не смог надеть футболку. Кадры опубликовала Washington Post.
Казус случился во время выступления на встрече с работниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Американский лидер решил надеть подаренную ему футболку поверх рубашки, просунул голову и руки, однако опустить ее до пояса для Байдена оказалось непосильной задачей. На помощь ему пришел спикер мероприятия.
Все это проходило под звуки американского гимна.
В октябре у Байдена возникли трудности при подъеме по лестнице, когда он пытался взойти на сцену во время выступления в штате Филадельфия. Глава государства дважды споткнулся на пяти ступенях.