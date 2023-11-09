Президент США Джо Байден не смог надеть футболку

Президент США Джо Байден не смог надеть футболку. Кадры опубликовала Washington Post.

Казус случился во время выступления на встрече с работниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Американский лидер решил надеть подаренную ему футболку поверх рубашки, просунул голову и руки, однако опустить ее до пояса для Байдена оказалось непосильной задачей. На помощь ему пришел спикер мероприятия.

Все это проходило под звуки американского гимна.

В октябре у Байдена возникли трудности при подъеме по лестнице, когда он пытался взойти на сцену во время выступления в штате Филадельфия. Глава государства дважды споткнулся на пяти ступенях.