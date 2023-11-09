Байден запросил у Нетаньяху гуманитарную паузу в Газе на срок более трех дней

Президент США Джо Байден запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа на срок более трех дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Да. Я запросил паузу. Более продолжительную, чем три дня», — рассказал американский лидер во время беседы с журналистами на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

Глава государства также подчеркнул, что ответ израильской стороны занял «немного больше времени», чем он ожидал.

Ранее в Белом доме заявили, что Израиль введет ежедневные четырехчасовые паузы в боевых действиях на севере сектора Газа. Подчеркивается, что Белый дом оценивает решение о введении пауз «шагом в правильном направлении».