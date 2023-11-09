Женщина родила в коме и не признала ребенка

В Великобритании мать родила в коме из-за редкой болезни и не признала ребенка

Жительница Великобритании родила в коме из-за тяжелой инфекции и не признала дочь, когда очнулась. Об этом сообщает Wales Online.

31-летняя Бекки Праут из города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, находилась на 27-й неделе беременности, когда ее состояние начало резко ухудшаться. По словам партнера будущей матери, Чада Малинга, 22 июля они ужинали в ресторане, когда Праут внезапно начала разговаривать с американским акцентом. «Она просто стала американкой, хотя на самом деле это не так, она из Донкастера. Ее акцент и характер — все изменилось. Как будто она стала совершенно другим человеком», — рассказал Малинг.

Праут начала странно себя вести, а через некоторое время у нее дважды случились припадки. Женщина оказалась в больнице, где врачи ввели ее в состояние искусственной комы. Вскоре у нее диагностировали анти-NMDA-рецепторный энцефалит — тяжелую острую форму энцефалита, которая может привести к летальному исходу. «Невролог сказал, что это очень-очень редкая болезнь и что в мире зарегистрировано всего 30 случаев», — добавил Малинг.

Через несколько недель, 18 августа, в связи с возникшими осложнениями беременности врачи приняли решение провести Праут кесарево сечение. В этот момент женщина находилась в коме. Позднее результаты МРТ показали, что в яичнике британки была киста, которая, по мнению врачей, стала причиной развития острой формы энцефалита. Хирурги удалили кисту, и спустя месяц после рождения дочери Праут пришла в сознание.

Малинг сообщил, что восстановление женщины может занять до пяти лет. В настоящее время состояние британки улучшается, однако она все еще находится в прострации и часто не узнает свою дочь. «Сначала она обнимает ребенка, и я говорю: "Посмотри, ты лучшая мама на свете". А через три-четыре минуты она говорит: "Это не мой ребенок"», — сказал партнер Праут.

Сейчас Малинг вместе с дочерью живет в квартире недалеко от больницы и находится в тяжелом материальном положении и эмоциональном состоянии. «Это безумие, что некогда хорошая жизнь может так быстро измениться», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что американцу сделали операцию по удалению гениталий из-за поедающей плоть бактерии. Опасная бактерия попала в одну из ран мужчины, а слабый иммунитет спровоцировал развитие гангрены в его паху.