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08:48, 9 ноября 2023Мир

Блинкен рассказал о желаемом управлении сектором Газа

Блинкен: после конфликта Газу нужно объединить с Западным берегом
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

После конфликта сектор Газа нужно объединить с Западным берегом под управлением Палестинской автономии. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о желаемом управлении Газой, передает The New York Times.

По его словам, пока нет подробностей, как такая договоренность может быть реализована, это не будет решением в ближайшем будущем. При этом восстановление власти Палестинской автономии, которая управляет частями Западного берега, будет нелегким делом, даже если Израилю удастся положить конец правлению ХАМАС, заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана, но Вашингтон к этому готов.

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      Анастасия Заикина
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