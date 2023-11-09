Блогерша сделала на лбу тату с именем возлюбленного и ответила на критику в сети

Блогерша Ана Стансковски сделала на лбу тату с именем возлюбленного и ответила на критику в сети. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах живущая на Бали инфлюэнсерша показала, как мастер в салоне набивает ей на коже над глазами крупными буквами слово «Кевин». «Вытатуировала на лице имя своего бойфренда», — подписала публикацию девушка.

При этом одни зрители предположили в комментариях, что автор ролика таким образом решила их разыграть. Другие осудили ее поступок. «Это фейк», «Сто процентов, что это неправда», «Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел», «Твой следующий избранник возненавидит это тату», «Я тату-мастер и никогда бы так не поступил с человеком», — отметили юзеры.

Впоследствии Стансковски сняла второе видео, где заявила, что действительно сделала данное тату и уверена в правильности своего решения. «Все говорили, что я пожалею об этом. Но каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я влюблена», — заверила девушка, добавив, что никогда не расстанется со своим бойфрендом.

В сентябре сообщалось, что владелица тату-студии Джессика Бэнк из Гленротеса, Шотландия, позволила жениху набить рисунок на ее коже и показала нелепый результат. Жених изобразил утку в мультипликационном стиле с губами вместо клюва и длинными ресницами и закрасил ее розовыми чернилами.