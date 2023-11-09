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22:33, 9 ноября 2023Мир

Бывшего латвийского депутата приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России

Экс-депутата Латвии Адамсона осудили на 8,5 года за шпионаж в пользу России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Городской суд в Риге приговорил к лишению свободы на 8,5 года бывшего депутата Сейма Латвии Яниса Адамсона за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает телеканал LSM.lv.

Как установил судья Эрленс Эрнстсонс, экс-парламентарий «систематически и целенаправленно собирал и передавал» закрытую информацию. Делал это он через россиянина и бывшего сотрудника КГБ Геннадия Силонова, заявил судья. По данным следствия, это была информация, которая давала представление о работе латвийских госучреждений, правоохранительных органов и органов госбезопасности, а также содержала сведения о системе государственной обороны.

Силонов также признан виновным и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Свою вину осужденные не признали и намерены обжаловать приговор, отмечает телеканал.

Суд Видземского предместья Риги арестовал Яниса Адамсонса 11 июня 2021 года. При этом подозреваемый и его адвокат отказались от комментариев. В декабре того же года парламентарий внес залог в размере 30 тысяч евро и его освободили из Рижской тюрьмы. Сам Адамсон свою вину не признал. Он назвал уголовное дело «контратакой мафиозных структур».

Ранее служба госбезопасности Бельгии заподозрила исполняющего обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Кирилла Логвинова в шпионаже и работу на Службу внешней разведки (СВР) России.

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