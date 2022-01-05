Арестованного по подозрению в шпионаже на Россию латвийского депутата освободили

Арестованный по подозрению в шпионаже на Россию депутат латвийского сейма Янис Адамсонс вышел на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство «ЛЕТА».

Известно, что обвиняемого освободили из Рижской центральной тюрьмы за счет залога в размере 30 тысяч евро (2,5 миллиона рублей). В настоящее время неизвестно, применит ли прокурор в отношении Адамсонса после его освобождения какие-либо дополнительные меры, в том числе ограничения на его деятельность в качестве депутата.

Суд Видземского предместья Риги арестовал Яниса Адамсонса 11 июня 2021 года. При этом подозреваемый и его адвокат отказались от комментариев.

10 июня сейм Латвии практически единогласно поддержал проведение обыска и задержание депутата. С просьбой о лишении его депутатского иммунитета обратилась генпрокуратура. По ее данным, Адамсонс может быть причастен в передаче секретной информации в Россию. Сам депутат свою вину не признал. Он назвал уголовное дело «контратакой мафиозных структур».