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19:11, 9 ноября 2023Экономика

В России оценили дефицит кадров в нефтегазовой отрасли

Эксперт Кузнецова: нефтегазовой отрасли РФ не хватает 25 тысяч сотрудников

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В настоящее время российской нефтегазовой отрасли не хватает 25 тысяч сотрудников. О дефиците персонала РИА Новости рассказала партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

Она отметила, что потребность сферы в кадрах на 90 процентов превышает показатель на начало 2021 года. Компании особенно нуждаются в сварщиках, слесарях, машинистах, инженерах и бурильщиках. Причем проблемы с недостатком работников фиксируются не только в энергетической сфере. В том числе компании активно ищут специалистов по продажам, IT-специалистов, строителей и управленцев.

Кузнецова подчеркивает, что работодателям сложнее всего найти средне- и высококвалифицированные кадры, поскольку их невозможно быстро заместить. Эксперты связывают дефицит рабочей силы с релокацией специалистов, низкой привлекательностью работы в удаленных регионах, а также старением имеющихся кадров и низкой мотивацией молодежи.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит кадров является основной проблемой российской экономики. По словам представителя Банка России, для дальнейшего роста экономики необходимо обеспечить не наличие денег и кредитов, а повысить производительность труда.

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      Мария Грушко
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