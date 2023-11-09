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18:38, 9 ноября 2023Силовые структуры

Дело залитой в бетон российской эскортницы Стеллы закрыли

В Новосибирске закрыли дело эскортницы Стеллы, тело которой залили бетоном

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Новосибирске закрыли дело эскортницы Стеллы, тело которой нашли залитым в бетон. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Девушка пропала в феврале 2021 года. Во время ее поисков полицейские выяснили, что она оказывала эскорт-услуги и своим клиентам представлялась госпожой Стеллой. Исчезновение девушки правоохранители связали с ее работой и возбудили дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ.

Под подозрение попал ее 36-летний приятель, занимающийся производством шоколада. На допросе он признался, что в один из вечеров приехал к девушке домой и нашел ее там без признаков жизни. Мужчина испугался и не стал звонить в скорую, чтобы не испортить себе репутацию. Вместо этого он решил спрятать тело — вывез его в овраг около поселка Рыбачьего и залил бетоном.

Мать девушки рассказала, что ее дочь страдала от диабета. Установлено, что у нее случился приступ.

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      Илона Палей
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