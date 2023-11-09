Дизайнер из IKEA дала совет делающим ремонт

Дизайнер Оруджлу: акцентный цвет должен занимать 10 процентов площади жилья

При оформлении жилья цвета должны находиться в строгом балансе, заявила дизайнер интерьеров IKEA Махназ Хейдари Оруджлу. О так называемом правиле «60-30-10» она рассказала в беседе с The Sun.

Тем, кто делает ремонт, она порекомендовала выбрать цветовую схему и придерживаться ее. «Соблюдение единого стиля и цветовой гаммы во всем доме обеспечивает целостный внешний вид всего дома», — отметила Оруджлу, посоветовав искать вдохновения в социальных сетях, на платформе и в журналах по интерьерному дизайну.

Оруджлу также посоветовала соблюдать правило «60-30-10»: 60 процентов площади жилья должен занимать основной цвет, как правило, нейтральный, 30 процентов — сочетающийся с ним второстепенный цвет, а 10 процентов — яркий акцентный.

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